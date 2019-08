Frankreich

Tausende demonstrieren gegen G7-Gipfel in Südwestfrankreich

Tausende Menschen haben im äußersten Südwesten Frankreichs gegen den G7-Gipfel der großen Industriestaaten in Biarritz demonstriert. Zu der von den Behörden genehmigten Kundgebung in Hendaye an der Grenze zu Spanien hatten Dutzende Gruppen aufgerufen, unter anderem Globalisierungsgegner. Der Protest in Hendaye verlief zunächst friedlich, berichtet eine dpa-Reporterin. Unter den Demonstranten seien auch einige Vertreter der Protestbewegung „Gelbwesten“ gewesen. Der Gipfel der G7 wird am Abend im rund 30 Kilometer entfernten Biarritz beginnen.