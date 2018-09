Wetter

Tausende ohne Wasser in London

Geplatzte Rohre sorgen in Großbritannien für massive Probleme mit der Wasserversorgung. Allein in London waren am Abend knapp 20 000 Haushalte ohne fließendes Wasser. Das berichteten die Agentur PA und der Sender BBC unter Berufung auf die Wasserwerke. Zahlreiche Schulen werden heute den Unterricht ausfallen lassen. An mehreren Orten der Stadt wurden Versorgungspunkte für Trinkwasser eingerichtet. Über die Auswirkungen in anderen Landesteilen lagen vorerst keine Angaben vor.