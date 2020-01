Deutschland

Tausende Tonnen Wegwerf-Edelstahl in Kliniken und Praxen

Einweg statt Mehrweg. Seit einigen Jahren gibt es diesen Trend auch bei Instrumenten aus Edelstahl in Krankenhäusern und Arztpraxen. Mehrere Tausend Tonnen Wegwerf-Edelstahl landen Expertenschätzungen zufolge jedes Jahr im Müll. Kritik kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. „Wir sind dafür, dass Mehrweginstrumente sterilisiert werden“, sagt Rolf Buschmann vom BUND. Peter Walger, DGKH-Vorstandssprecher, ergänzt: „Diese Instrumente werden zu Hungerlöhnen und teilweise in Kinderarbeit in Pakistan produziert.“