Theresa May bezeichnete den Angriff auf Syrien als alternativlos. (dpa)

Die britische Premierministerin Theresa May sieht den Militäranschlag auf das syrische Regime auch als Warnung an Russland. "Wir können nicht erlauben, dass der Gebrauch chemischer Waffen normal wird: innerhalb Syriens, auf den Straßen Großbritanniens oder irgendwo sonst in unserer Welt", sagte May am Samstag in London.

Damit spielte sie auf das Attentat auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal an. Auf ihn und seine Tochter war vor sechs Wochen ein Mordversuch mit einem Kampfstoff verübt worden. London bezichtigt Moskau als Drahtzieher des Anschlags.

Großbritannien hatte in der Nacht zum Samstag den Militärschlag auf die syrische Regierung gemeinsam mit den USA und Frankreich ausgeübt. Mehrere Ziele wurden attackiert. Vier britische Kampfflugzeuge beschossen mit Marschflugkörpern eine Armee-Einrichtung westlich der Stadt Homs. Dort sollen Chemiewaffen gelagert worden sein.

Es habe keine Alternative zu dem gezielten und effektiven Luftangriffen gegeben, sagte May. Der Militärschlag werde ein deutliches Signal an jeden senden, der glaube, er könne chemische Waffen straflos nutzen. Es gehe aber weder darum, in einen Bürgerkrieg einzugreifen, noch um einen Regimewechsel, betonte May.

Die Angriffe sind laut May auch legal gewesen. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hatte zuvor den Militärschlag als rechtlich fragwürdig bezeichnet und ein Mitspracherecht des Parlaments gefordert. "Bomben retten keine Leben und bringen keinen Frieden", sagte Corbyn. Die Premierministerin wird an diesem Montag den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Die internationale Gemeinschaft habe "mit legaler und angemessener militärischer Stärke" auf den Gebrauch von Chemiewaffen geantwortet, erklärte Verteidigungsminister Gavin Williamson. "Die Welt ist vereint in ihrer Empörung über den Gebrauch von chemischen Waffen, vor allem gegen Zivilisten", so Außenminister Boris Johnson.

Großbritannien, die USA und Frankreich hatten mit ihrem Vergeltungsschlag auf den Einsatz chemischer Waffen in der Stadt Duma reagiert. Der Westen macht die syrische Regierung unter Präsident Baschar al-Assad dafür verantwortlich. Dutzende Menschen waren dort ums Leben gekommen, Hunderte mussten behandelt werden. (dpa)