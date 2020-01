Musik

Timothée Chalamet soll jungen Bob Dylan spielen

US-Schauspieler Timothée Chalamet soll in einer Filmbiografie unter der Regie von James Mangold den jungen Bob Dylan spielen. Der Termin des Drehstarts für das noch titellose Projekt sei bislang nicht bekannt, berichteten die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Montag. Der Spielfilm soll Dylans frühen Erfolg als Folk-Musiker und seinen Wechsel Mitte der 1960er Jahre zur elektrischen Gitarre beleuchten. Der Musiker schuf Hits wie „Like A Rolling Stone“ oder „Blowin' In The Wind“.