Todesfälle in Haldensleben - Hermes-Betrieb eingestellt

Der Paketdienstleisters Hermes hat seinen Betrieb in Haldensleben in Sachsen-Anhalt vorübergehend eingestellt, weil zwei Mitarbeiter tot aufgefunden worden waren. Das Gelände des Unternehmens ist abgesperrt. 120 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz, um zu prüfen, ob es „toxische Substanzen“ gibt. Hermes geht davon aus, dass es zu Verzögerungen bei Sendungen kommt, sollte der vorläufige Betriebsstopp nicht schnell aufgehoben werden. Auf dem Gelände des Versandzentrums war gestern ein Toter entdeckt worden, später ein weiterer Mitarbeiter in der Stadt in einem Transportauto.