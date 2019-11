Füchse

Todesfall überschattet Handball-Spiel in Berlin

Berlin (dpa) – Das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und der MT Melsungen ist von einem Todesfall überschattet worden. Vor der Partie ist am Eingang der Tribüne C in der Max-Schmeling-Halle ein Fan des Berliner Clubs schwer gestürzt. Notarzt und Rettungssanitäter waren gleich zur Stelle, es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch vor Ort in der Halle. Der Beginn des Spiels wurde um eine halbe Stunde nach hinten verlegt.