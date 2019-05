Hamburg

Tödlicher Unfall - Mutmaßlicher Autobahnraser festgenommen

Nach einem tödlichen Unfall auf der A1 bei Hamburg hat die Polizei einen mutmaßlichen Raser festgenommen. Der 29-Jährige soll mit seinem Wagen in der Nacht zu Mittwoch mit hohem Tempo über die Autobahn gefahren sein, teilte die Polizei mit. Zu spät habe der 29-Jährige bemerkt, dass sich die Fahrbahn an der Anschlussstelle Billstedt von drei auf zwei Spuren verengt. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit sei er nach rechts gezogen und in das Heck des vor ihm fahrenden Autos geschleudert. Der 48 Jahre alte Fahrer des Autos starb, sein 32 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt.