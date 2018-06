Monarchie

Trauernde Dänen können Prinz Henrik letzte Ehre erweisen

Trauernde Bürger in Dänemark können ihrem am Dienstag gestorbenen Prinzen Henrik drei Tage lang die letzte Ehre erweisen. Heute besuchten zunächst Königin Margrethe und ihre Söhne, Kronprinz Frederik und Prinz Joachim, die Schlosskirche von Christiansborg, wo Prinz Henrik im geschlossenen Sarg aufgebahrt ist. Der Ehemann von Margrethe II. war nach schwerer Krankheit mit 83 Jahren gestorben. Ab dem Nachmittag sollte die Kirche auch für Besucher geöffnet sein, die sich am Sarg von Prinz Henrik verabschieden wollen.