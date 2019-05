Leute

Treppenläufer wollen das Empire State Building erklimmen

Mehr als 200 Menschen wollen in der Nacht beim 42. Treppenlauf im Empire State Building die 1576 Stufen des berühmten New Yorker Hochhauses erklimmen. Unter anderem tritt bei den Frauen erneut Seriensiegerin Suzy Walsham an. Die Australierin hat den Lauf bereits neunmal gewonnen, zuletzt sechsmal in Folge. Bei den Männern hatte im vergangenen Jahr der Kolumbianer Frank Nicholas Carreño mit einer Zeit von 10 Minuten und 50 Sekunden gewonnen. Drei Plätze dahinter landete der Deutsche Ralf Hascher, der 12 Minuten und 11 Sekunden brauchte. Auch er will dieses Jahr erneut antreten.