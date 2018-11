Wissenschaft

Trump bezweifelt Wirtschaftsschäden durch Klimawandel

US-Präsident Donald Trump hat Zweifel an der Einschätzung diverser US-Bundesbehörden, dass der Klimawandel ohne ein Gegensteuern schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft des Landes haben wird. „Ich glaube das nicht“, sagte Trump zu den Schlussfolgerungen eines neuen offiziellen Klimareports seiner eigenen Administration. Darin warnen die Fachleute eindringlich, ohne erhebliche Anstrengungen werde der Klimawandel zunehmende Schäden an Infrastruktur und Eigentum in den USA anrichten und das Wirtschaftswachstum des Landes in den nächsten Jahrzehnten hemmen.