USA

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trump dankt Kim - Nordkorea feiert „historischen Gipfel“

Die Hochstimmung nach dem historischen Gipfel in Singapur hält an. US-Präsident Donald Trump dankte dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un für dessen „wagemutigen ersten Schritt zu einer neuen hellen Zukunft“ für sein Volk. Die nordkoreanische Staatsagentur KCNA schrieb, das Treffen sei durch den „festen Willen“ der beiden Staaten zur Beendigung der feindschaftlichen Beziehungen zustande gekommen. Trump und Kim hatten eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sich Kim grundsätzlich zu einer „vollständigen“ atomaren Abrüstung bereit erklärte. Trump erklärte sich im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien bereit.