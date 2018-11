Parlament

Trump drängt Justizminister kurz nach US-Wahl aus dem Amt

Nur einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA geht US-Präsident Donald Trump in die Offensive und entledigt sich eines unliebsamen Regierungsmitglieds. US-Justizminister Jeff Sessions muss gehen. Er danke Sessions für seine Dienste und wünsche ihm alles Gute, schrieb Trump auf Twitter. Kurz zuvor hatte er in einer Pressekonferenz Rede und Antwort zum Wahlausgang gestanden, ohne die Personalentscheidung zu erwähnen. Trumps Republikaner hatten bei den Wahlen ihre Kontrolle über das Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren, ihre Mehrheit im Senat aber behauptet.