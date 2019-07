Konflikte

Trump greift Kongressabgeordneten nach Kritik an

Nach Kritik an den Zuständen für Migranten an der Grenze an der US-Südgrenze attackiert Präsident Donald Trump den demokratischen Vorsitzenden des Kontrollausschusses im Kongress, Elijah Cummings. Der habe die Angestellten des Grenzschutzes mit seinen Tiraden schikaniert, während in seinem Wahlbezirk Baltimore doch viel schlimmere und gefährlichere Bedingungen herrschten, schrieb Trump auf Twitter. Cummings Bezirk sei ein „widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos“.