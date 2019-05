USA

Trump: Huawei könnte Bestandteil von Handelsabkommen werden

US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. „Ich kann mir vorstellen, dass Huawei in irgendeine Form eines Handelsabkommens einbezogen wird“, sagte Trump vor dem Weißen Haus. Die USA hatten Huawei auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Bislang ist offen, wie und ob es zu einer Einigung im Handelskonflikt mit China kommen kann.