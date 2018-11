USA

Trump kündigt Bericht zum Fall Khashoggi bis Dienstag an

Nach Bekanntwerden neuer Details im Fall Khashoggi wollen die USA bis Dienstag einen umfassenden Bericht dazu veröffentlichen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump an. In dem Bericht würden „allgemeine Auswirkungen“ angesprochen sowie die Fragen, wer die Tötung veranlasst und wer es getan habe. Die Affäre hat vor allem Saudi-Arabiens mächtigen Thronfolger Mohammed bin Salman international in die Defensive gedrängt. Trump hingegen hatte sich zögerlich gezeigt, gegen den Thronfolger vorzugehen.