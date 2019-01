Präsident

Trump und Kongress brechen Rekord mit Regierungsstillstand

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte unter US-Präsident Donald Trump ist jetzt der bislang längste in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Um Mitternacht wurde der bisherige Rekord des 21 Tage währenden „Shutdowns“ von 1995/1996 gebrochen. Bei der jetzigen Haushaltssperre ist ein Ende nicht in Sicht. Trump forderte die Demokraten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Allerdings machte er ihnen öffentlich kein Angebot. Grund für den „Shutdown“ ist der Streit über das vom Präsidenten geforderte Geld für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.