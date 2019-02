USA

Trump verlängert Frist im Handelsstreit mit China

US-Präsident Donald Trump hat eine Fristverlängerung im Handelsstreit zwischen den USA und China angekündigt. Angesichts „sehr produktiver Gespräche“ werde er die für den 1. März gesetzte Frist vor neuen Strafzöllen verschieben, twitterte Trump. Gleichzeitig kündigte er an, dass „unter Voraussetzung zusätzlicher Fortschritte“ bei den Gesprächen ein Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Mar-a-Lago in Florida geplant sei. Nähere Angaben zur Fristverlängerung machte er nicht. Am 1. März endet offiziell ein 90-tägiger „Waffenstillstand“.