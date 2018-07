Russland

Trump vor Gipfel mit Putin in Helsinki gelandet

US-Präsident Donald Trump ist in der finnischen Hauptstadt Helsinki eingetroffen, wo er morgen den russischen Kremlchef Wladimir Putin treffen will. Beide wollen über das angespannte Verhältnis zwischen ihren Regierungen sprechen. Außerdem soll es um internationale Konfliktherde wie die Ukraine oder Syrien gehen. Überschattet wird der Gipfel von neuen Erkenntnissen der Justiz in Washington, russische Geheimdienstmitarbeiter hätten vor der US-Präsidentenwahl 2016 die Computer der US-Demokraten und des Wahlkampflagers von Trump-Kontrahentin Hillary Clinton angegriffen.