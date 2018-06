Deutschland

Trump will Russland in G7 zurückholen

US-Präsident Donald Trump will den Kreis der G7 wieder um Russland erweitern. „Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen“, sagte Trump in Washington vor seinem Abflug zum Treffen der sieben führenden Wirtschaftsmächte in Kanada. „Es waren die G8 und Russland sollte wieder dabei sein“, betonte Trump. Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht. „Ich war Russlands schlimmster Albtraum, aber Russland sollte in diesem Treffen dabei sein“, sagte der US-Präsident. Russland war 2014 wegen der Annexion der ukrainischen Krim aus der G8 ausgeschlossen worden.