Turturro stößt zur „Batman“-Starbesetzung um Pattinson

US-Regisseur Matt Reeves holt weitere Hollywoodstars für seinen geplanten „The Batman“-Film an Bord. Zu Hauptdarsteller Robert Pattinson stößt nun auch John Turturro in der Rolle des mächtigen Mafia-Bösewichts und Batman-Gegenspielers Carmine Falcone, wie Reeves auf Twitter verkündete. Zuvor hatte Tom Wilkinson in Christopher Nolans „Batman Begins“ diese Gangsterfigur verkörpert. Zum Cast gehören bereits Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Batman-Gegenspieler Riddler, Colin Farrell als Pinguin und Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth.