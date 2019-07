Personalien

Tusk zu EU-Spitzenposten: „Wir kommen näher und näher...“

Bei der Suche nach neuem Spitzenpersonal für die EU bahnt sich eine Lösung an. „Wir kommen näher und näher...“, twitterte EU-Ratschef Donald Tusk während des EU-Sondergipfels in Brüssel. Zuvor hatte er in Vorgesprächen nach Informationen der dpa ein neues Personaltableau getestet, das Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der EU-Kommission vorsieht. Teil des Pakets sollen auch der belgische Ministerpräsident Charles Michel als Ratspräsident sein und der spanische Außenminister Josep Borrell als Außenbeauftragter.