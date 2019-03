Staatsoberhaupt

Ukraine: Selenski im Duell mit Amtsinhaber Poroschenko

Kiew (dpa) – Politik-Neuling gegen Amtsinhaber: Die in die EU strebende Ukraine muss bei einer Stichwahl über ihren neuen Präsidenten entscheiden. Der Komiker Wladimir Selenski setzte sich zwar laut Prognosen klar als Sieger bei der Präsidentenwahl durch. Er verfehlte aber die absolute Mehrheit und muss deshalb in eine Stichwahl mit Amtsinhaber Petro Poroschenko. Beide stehen für eine klare West-Orientierung der Ukraine. Die Stichwahl ist voraussichtlich in drei Wochen am Ostersonntag.