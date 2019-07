Medien

Umfrage: Jeder Fünfte in Deutschland geht fremd

Mehr als jeder Fünfte in Deutschland ist mindestens einmal während einer Beziehung fremdgegangen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mafo.de im Auftrag des Magazins „Playboy“. Demnach gaben rund 23 Prozent der Frauen an, in einer festen Partnerschaft mindestens einmal einen Seitensprung gewagt zu haben. Bei den Männer waren es fast 22 Prozent. Frauen gingen am häufigsten fremd, weil sie sich vom Partner vernachlässigt fühlten. Männer begründeten ihre Untreue dagegen mit dem zeitweisen Bedürfnis nach einem sexuellen Abenteuer.