Umfrage: Rechtsruck bei Europawahl

Die Unions-Parteien CDU und CSU haben einer Umfrage zufolge gute Chancen, bei der Europawahl Ende Mai als stärkste Kraft in Deutschland hervorzugehen. Nach der Insa-Befragung kommt die CDU/CSU auf 29 Prozent, SPD und Grüne liegen mit 16 beziehungsweise 15 Prozent deutlich dahinter, wie die „Bild“ berichtet. Für die AfD würden sich 12 Prozent und für die Linke 9 Prozent entscheiden. In fünf weiteren europäischen Ländern wurden auch Umfragen gemacht. Laut „Bild“ droht in Frankreich, Italien und Polen ein Rechtsruck.