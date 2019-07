Verbraucher

Umfrage: Verbraucher sind Marken immer seltener treu

Die Verbraucher in Deutschland greifen beim Einkauf im Supermarkt, beim Discounter oder im Drogeriemarkt längst nicht mehr so selbstverständlich zu den gewohnten Markenartikeln wie früher. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Dabei sagten fast 40 Prozent der Verbraucher, dass sie heute offener für neue Produkte und Marken seien als noch vor fünf Jahren. Gerade einmal 13 Prozent gaben an, dass sie nur selten neue Marken und Produkte kaufen, vor allem bei Kaffee und Tee sowie bei Haut- und Haarpflegeprodukten.