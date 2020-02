Ozeane

UN-Ozeanbeauftragter: 2020 entscheidend für Schutz der Meere

Beim Kampf um intakte Ozeane ist das Jahr 2020 nach Ansicht des UN-Ozeanbeauftragten Peter Thomson entscheidend. „Wenn das Jahr endet, und wir keine Ergebnisse haben, sind wir in großen Schwierigkeiten“, sagte Thomson der dpa. „Wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit für die Meere. Es hängt alles miteinander zusammen: Ozeane, Biodiversität, Klima - das ist eine Sache“, so Thomson. Die Menschen verstünden nicht, wie schlimm der Verlust von Sauerstoff für das Leben in den Ozeanen sei. Eine weitere Gefahr sei die Meereserwärmung, die die Gefahr durch Tropenstürme erhöhe.