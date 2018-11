Kriminalität

Unternehmerpaar erdrosselt - Lebenslange Haft für Enkel

Nach dem gewaltsamen Tod eines vermögenden Wuppertaler Unternehmerpaares ist dessen Enkel zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Wuppertal stellte zudem die besondere Schwere der Schuld des 26-Jährigen fest. Es verurteilte ihn wegen Mordes an seiner Großmutter und Totschlags an seinem Großvater. Ein mitangeklagter Geschäftspartner des Enkels wurde dagegen überraschend freigesprochen. Der Enkel hatte seine Großeltern demnach in ihrer Wuppertaler Villa niedergeschlagen und erdrosselt.