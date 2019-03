Äthiopien

Untersuchung der Absturzursache von Nutzen für ganze Welt

Eine genaue Klärung der Ursache des jüngsten Flugzeugabsturzes wird nach Ansicht des äthiopischen Regierungschefs für die ganze Welt von Nutzen sein. Das sagte Ministerpräsident Abiy Ahmed bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Eine Maschine von Typ Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines war am Sonntag abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Weil es bereits der zweite Crash eines Flugzeugs einer relativ neuen Boeing gleichen Typs war, haben Luftfahrtbehörden den Maschinen in vielen Ländern inzwischen Startverbote erteilt.