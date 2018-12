Saudi-Arabien

UN-Vermittler bestätigt: Jemen-Gespräche beginnen am Donnerstag

Die mit Spannung erwarteten Friedensgespräche für den Jemen beginnen an diesem Donnerstag. Der politische Prozess zwischen den jemenitischen Parteien solle dann in Schweden neu gestartet werden, twitterte UN-Vermittler Martin Griffiths. Bereits zuvor waren die Delegationen der international anerkannten Regierung und der schiitischen Huthi-Rebellen in Stockholm eingetroffen. In der Vergangenheit waren alle Bemühungen um eine Lösung des mehr als vierjährigen Konflikts gescheitert.