Unwetter mit Hagel entlädt sich über der Südpfalz

Ein heftiges Unwetter mit Hagel und Starkregen ist am Nachmittag über die Südpfalz gezogen. In den Orten um Dahn seien Straßen und Keller überflutet sowie Bäume entwurzelt worden, teilte die Polizei mit. Wie im Winter sah die Hauptstraße in Rumbach aus. Der Hagel war dort so stark, dass er die Straße mit einer 20 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckte.