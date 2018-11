Syrien

USA, Frankreich, Großbritannien: Militärschläge gegen Syrien

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht mit Militärschlägen gegen Syrien begonnen. US-Präsident Donald Trump sagte am Abend in Washington, sie seien eine Vergeltung gegen den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk.