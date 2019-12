Deutschland

USA verhängen Sanktionen wegen Nord Stream 2

Die USA wollen die Gaspipeline Nord Stream 2 kurz vor der Fertigstellung stoppen und haben trotz des Widerstands Deutschlands Sanktionen gegen beteiligte Firmen erlassen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, in dem das Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 enthalten ist. Es tritt damit in Kraft. Das Vorgehen zeigte Wirkung: Die am Projekt beteiligte Schweizer Firma Allseas kündigte an, den Pipeline-Bau angesichts der Sanktionen bis auf Weiteres auszusetzen.