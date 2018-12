Gesellschaft

USA: Video zeigt Polizei beim aggressiven Umgang mit Mutter

Die New Yorker Polizei steht in der Kritik, weil Beamte eine junge Frau und ihr Baby aggressiv angegangen haben sollen. In einem Video sind Polizisten zu sehen, wie sie die am Boden liegende Mutter festnehmen wollen, einer versucht, ihr das einjährige Baby zu entreißen. Weil keine Sitzplätze frei waren, soll sich die 23-Jährige auf den Boden gesetzt haben. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsbeamten hatte jemand die Polizei gerufen. Die Mutter wurde festgenommen. Ihr wird unter anderem schädigendes Verhalten gegenüber einem Kind vorgeworfen.