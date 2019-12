Kirche

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

US-Medien: Zwei Tote nach Schüssen in Kirche

Ein Schütze hat US-Medienberichten zufolge in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas während eines Gottesdienstes das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt - darunter war auch der Angreifer, berichtet die örtliche Zeitung „Dallas Morning News“. Ein Wachmann habe den Täter mit Schüssen gestoppt. Es war aber noch unklar, ob der Angreifer dabei getötet oder schwer verletzt wurde. Der Vorfall hatte sich am Morgen im Ort White Settlement in der Nähe der Stadt Fort Worth bei Dallas ereignet. Die Hintergründe sind noch unklar.