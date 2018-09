Unwetter

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

US-Südostküste: Überschwemmungen durch Sturmtief „Florence“

Schwere Überschwemmungen durch das Sturmtief „Florence“ machen der Südostküste der USA weiter zu schaffen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami warnte, „Florence“ werde auch in den nächsten Tagen heftigen Regen in den US-Bundesstaaten North und South Carolina verursachen. Gebietsweise sei weiter mit Sturzfluten zu rechnen. US-Medien meldeten unterschiedliche Opferzahlen, nicht alle Todesfälle sind von den Behörden bestätigt. Die „Washington Post“ sprach von 17 Menschen. Sturmfluten im Atlantik ließen die Pegelstände der Flüsse auf Rekordhöhen steigen.