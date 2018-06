Medien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

US-Zeitung trauert nach tödlichem Angriff - und berichtet

Einen Tag nach dem Angriff auf eine US-Lokalzeitung haben trauernde Journalisten ihrer getöteten Kollegen in der neuen Ausgabe ihres Blattes gedacht. „Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg“, schrieb der Herausgeber der „Capital Gazette“, Rick Hutzell, auf der Titelseite, die das Blatt vorab über Twitter veröffentlichte. In der Redaktion in Annapolis bei Washington hatte ein 38-Jähriger gestern fünf Menschen erschossen. Der Täter soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.