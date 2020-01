WM

Van Gerwen und Wright kämpfen um Darts-Krone

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2020 in London wird heute der Champion ermittelt. Im wichtigsten Spiel des Jahres stehen sich der niederländische Titelverteidiger Michael van Gerwen und Peter Wright aus Schottland gegenüber. „Mighty Mike“, wie der Ranglistenerste van Gerwen genannt wird, strebt seinen vierten WM-Titel an, ihm könnte erstmals in seiner Laufbahn die erfolgreiche Titelverteidigung im „Ally Pally“ gelingen. Für Wright ist es das zweite WM-Endspiel seiner Karriere.