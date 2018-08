Explosionen

Venezuela: Täter des möglichen Anschlags identifiziert

Nach dem möglichen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten Maduro haben die Ermittler eigenen Angaben zufolge die Täter identifiziert. „Es war ein versuchter Mord am Staatschef und ein versuchtes Massaker, denn an dem Ort des Geschehens waren die obersten Regierungsmitglieder und hohen Militärs“, so der Generalstaatsanwalt. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist in Venezuela kaum möglich. Sechs Verdächtige waren nach Angaben der Regierung bereits am Wochenende festgenommen worden. Heute durchsuchte der Geheimdienst ein Hotel in der Hauptstadt Caracas.