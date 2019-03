Venezuela

Venezuela wirft deutschen Botschafter raus

Die Bundesregierung hat im Machtkampf in Venezuela klar Stellung bezogen, jetzt muss der deutsche Botschafter in Caracas seine Koffer packen. Daniel Kriener ist zur unerwünschten Person erklärt worden und soll Venezuela innerhalb von 48 Stunden verlassen. Die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro wirft ihm vor, sich in die inneren Angelegenheiten eingemischt zu haben. Kriener hatte am Montag gemeinsam mit anderen Diplomaten den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó am Hauptstadtflughafen erwartet - offenbar um zu verhindern, dass er festgenommen wird.