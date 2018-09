Kriminalität

Verdächtiger vor Londoner Parlament festgenommen

Die Polizei hat vor dem Londoner Parlament in Westminster einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei vor dem Gebäude in Handschellen gelegt und abgeführt worden, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur. Er war möglicherweise bewaffnet. Ein Redakteur des Londoner „Evening Standard“ twitterte nach dem Vorfall, Menschen in der Nähe hätten „Messer, Messer, Messer“ gerufen.