Verletzte bei Protesten am Flughafen Barcelona

Bei Protesten Tausender Unabhängigkeitsbefürworter am Flughafen von Barcelona ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Insgesamt seien bis zum Abend mehr als 30 Menschen verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur „Europa Press“. Seit der Bekanntmachung der Separatisten-Urteile gab es in ganz Katalonien Proteste. Das Oberste Gericht in Madrid hatte neun Separatistenführer im Zuge des illegalen Abspaltungsreferendums von Oktober 2017 zu langen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt.