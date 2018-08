Nordrhein-Westfalen

Vermummte attackieren Polizisten am Hambacher Forst

Vermummte haben am Hambacher Forst im rheinischen Braunkohle-Revier Polizisten mit Steinen beworfen und dabei einen Beamten verletzt. Die Attacke habe sich am Abend auf einer Landstraße ereignet, teilte die Polizei mit. Der verletzte Polizist sei mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei äußerte zunächst keinen Verdacht, um wen es sich bei den Vermummten handeln könnte. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.