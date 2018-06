Aserbaidschan

Vettel & Co. kämpfen um Pole Position in Baku

Im Formel-1-Kampf um die Pole Position zum Großen Preis von Aserbaidschan muss sich Ferrari-Star Sebastian Vettel auf starke Konkurrenz von Red Bull einstellen. Auf dem Baku City Circuit präsentierten sich Daniel Ricciardo und Max Verstappen zum Abschluss des ersten Trainingstages in starker Form. Vettel will dennoch am Samstag in der Qualifikation (15.00 Uhr MESZ/RTL) seine dritte Pole Position nacheinander in dieser Saison holen.