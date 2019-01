Auszeichnungen

„Vice“ und „A Star is Born“ für vom US-Produzentenpreise nominiert

Die Golden-Globe-Favoriten "Vice", "A Star is Born", "Green Book" und die Tragikomödie "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" haben ihre Chancen auf die diesjährigen Oscars weiter verbessert. Der US-Produzentenverband nominierte insgesamt zehn Spielfilme für den Spitzenpreis der Producers Guild of America. Ebenfalls im Rennen: "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "Crazy Rich", "A Quiet Place" und "Roma". Über die Preise stimmen mehrere tausend Filmproduzenten ab. Die Trophäen der Hollywood-Produzenten werden am 19. Januar in Los Angeles vergeben.