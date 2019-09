Hamburg

Viele Stars bei Verleihung des Deutschen Radiopreises

Viele Stars des deutschen Showgeschäfts treffen sich heute zur Verleihung des Deutschen Radiopreises. Über den roten Teppich der Hamburger Elbphilharmonie werden unter anderem die Schauspieler Andrea Sawatzki, Dominic Raacke und Jörg Schüttauf laufen, wie die Organisatoren mitteilten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird erwartet. Erneut führt Moderatorin Barbara Schöneberger durch die Gala. In diesem Jahr hatte es mit 442 Einreichungen von 154 Radioprogrammen so viele Bewerbungen wie nie gegeben. Die Preise in zwölf Kategorien sind undotiert.