Vierschanzentournee beginnt mit erster Qualifikation

In Oberstdorf im Allgäu beginnt heute die 67. Vierschanzentournee der Skispringer. Zum Auftakt steht am Nachmittag die erste Qualifikation auf dem Programm. Das deutsche Skisprung-Team startet mit 13 Teilnehmern in die neuntägige Tournee, die nach Oberstdorf auch in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen Station macht.