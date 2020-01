China

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Virus: Britische Experten suchen 2000 Fluggäste aus China

Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Gesundheitsexperten in Großbritannien etwa 2000 Fluggäste aus China aufspüren. Gesucht werden Reisende aus der zentralchinesischen Millionen-Stadt Wuhan, die in den vergangenen zwei Wochen ins Vereinigte Königreich geflogen sind. Mediziner halten es für wahrscheinlich, dass sich schon Infizierte bereits in Großbritannien aufhalten. Frankreich hat schon Fälle gemeldet. Um eine weitere Ausbreitung in der chinesischen Metropole Wuhan aufzuhalten, soll dort jetzt auch der Autoverkehr gestoppt werden.