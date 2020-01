Japan

Volleyballer bestreiten Olympia-Qualifikation in Berlin

Die deutschen Volleyballer kämpfen in Berlin um ihre letzte Olympia-Chance. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani bestreitet heute in der Max-Schmeling-Halle ihre Auftaktpartie in der Gruppe A. Gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner Tschechien wollen die Deutschen erfolgreich ins Turnier starten. Die weiteren deutschen Kontrahenten in der Vorrunde sind Belgien und der EM-Zweite Slowenien. Nur der Gewinner des mit acht Mannschaften ausgetragenen Turniers qualifiziert sich für Tokio im Sommer.