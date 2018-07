USA

Von der Leyen bewertet Nato-Gipfel als erfolgreich

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat nach dem Nato-Gipfel ein positives Fazit gezogen. Unter dem Strich bewerte sie das Treffen als erfolgreich, sagte die CDU-Politikerin am Abend in den ARD-„Tagesthemen“. Es gebe „ein rundes Paket“, eine „stolze Bilanz, die wir gemeinsam geschafft haben“. Sie verwies unter anderem auf ein kraftvolles Bekenntnis der Mitgliedstaaten zur Nato und ihren Werten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach Druck und Drohungen Trumps Zugeständnisse bei den Militärausgaben in Aussicht gestellt.